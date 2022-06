Formel 1: Aston Martin Teamchef Mike Krack begründet Qualifying von Sebastian Vettel

Das enttäuschende Qualifying in Kanada hat dem Aufwärtstrend von Sebastian Vettel einen herben Dämpfer versetzt. Teamchef Mike Krack erklärt, was der Grund des Desasters war.

Es war vor allem der dritte Platz im dritten Freien Training, der bei Sebastian Vettel große Hoffnungen auf eine gute Performance im Qualifying weckte. An ein mögliches Ausscheiden in Q1 dachte bei Aston Martin zu diesem Zeitpunkt niemand.

In einem Interview mit Motorsport-Total.com erzählte Teamchef Mike Krack, dass sowohl Vettel als auch Lance Stroll im ersten Run keinen Grip hatten. „Dann holten wir sie an die Box und nahmen für den zweiten Reifensatz eine Änderung vor. Und wir hatten wieder ein ähnliches Problem. Wir gehen davon aus, dass es mit dem Reifendruck zu tun hatte“, sagte er.

Reifendruck als Problemfaktor

„Wir sind am Morgen viel gefahren, und da kriegten wir den Reifendruck nicht sehr schnell hoch. Es dauerte einfach zu lang“, erklärte Krack und schob an: „Also mussten wir viele Runden fahren, bis der Reifendruck kam.“

„Uns ging die Zeit aus“

Als Ursache des Teamfehlers sieht Krack das Testverbot sowie die geringen Erfahrungswerte in nassen Verhältnissen an. „Wir hatten einen Regentest in Barcelona. Und dann Monaco. Aber das ist was ganz anderes als hier“, beklagte Krack. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)