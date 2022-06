Synchronschwimmerinnen Bojer/Zimmer auf WM-Platz elf

Die Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Michelle Zimmer haben bei der Schwimm-WM in Budapest im Duett den elften Platz belegt. Das Duo erzielte in der Technischen Kür 82,7570 Punkte. Niemals zuvor war ein deutsches Duett in dieser Disziplin in einem WM-Finale vertreten gewesen.