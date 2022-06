Formel 1 - Rennen in Kanada heute LIVE ab 20 Uhr: Start & Übertragung im TV, Stream und Ticker

Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet beim Kanada-GP vom Ende des Feldes. Kann Pole-Setter Verstappen dies nutzen und sich den zweiten Sieg in Folge schnappen?

Für den Niederländer könnte das Rennen in Montreal ein nicht unbedeutender Schritt auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel werden, starten seine beiden ärgsten Rivalen doch von weit hinten.

Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez, aktuell Zweiter der WM-Wertung, landete nach einem Einschlag in der Quali nur auf Rang 13, der WM-Drittplatzierte Charles Leclerc muss nach dem Tausch diverser Fahrzeugkomponenten an seinem Ferrari vom vorletzten Platz aus in das Rennen gehen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)