Kylian Mbappé wollte bei Frankreich hinschmeißen - Verbandspräsident enthüllt brisantes Gespräch

Noël Le Graët, Präsident des französischen Verbandes, enthüllt Rücktrittsgedanken von Kylian Mbappé nach der EM 2021. Dieser reagiert - und heizt die Debatte heftig an.

Wirbel in Frankreich!

Nachdem Noël Le Graët, Präsident des französischen Fußballverbands, in einem Interview mögliche Rücktrittsgedanken des Superstars Kylian Mbappé enthüllt hatte, hat dieser nun höchstselbst reagiert - und der Debatte ordentlich Zündstoff verliehen.

So habe Mbappé dem Präsidenten in einem Gespräch „gut erklärt, dass es um Rassismus geht und nicht um den Elfmeter. Aber er meinte, es habe keinen Rassismus gegeben“, schrieb der 23-Jährige auf Twitter.

So habe er fünf Minuten mit Mbappé in seinem Büro verbracht: „Er war sehr wütend, er wollte nicht mehr für das französische Team spielen - was er offensichtlich nicht ernst meinte.“