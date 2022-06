Radsport: Pogacar gewinnt Slowenien-Rundfahrt

Titelverteidiger Tadej Pogacar reist mit einem Heimspiel-Erfolg zur Tour de France. Der 23-Jährige vom Team UAE Emirates sicherte sich am Sonntag den Gesamtsieg bei der Slowenien-Rundfahrt und wiederholte seinen Erfolg aus dem Vorjahr.

Pogacar hatte am Freitag bereits die dritte Etappe gewonnen und dabei die Gesamtführung übernommen. Bei der Frankreich-Rundfahrt, die am 1. Juli in Kopenhagen startet, gilt er erneut als Top-Favorit auf das Gelbe Trikot.