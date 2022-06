FC Bayern: Vorwurf Geldgier! Sondertrikot sorgt erst für Hype - dann für Ärger

Zunächst hatte der deutsche Rekordchampion mit dem Angebot am Samstag für einen Hype unter seinen Anhängern gesorgt. Das Shirt, das die Serie von zehn Meistertiteln in Folge zelebrieren sollte , war in kürzester Zeit ausverkauft. Bestellen konnte nur, wer Mitglied des Vereins ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Einen Tag später gibt es nun auch vermehrt Kritik an der Aktion - allerdings weniger an Verkäufer Bayern, sondern vielmehr an einigen Käufern. Denn manche Mitglieder nutzten offensichtlich die Gunst der Stunde und boten das begehrte Jersey nach dem Kauf bei Plattformen wie ebay zu deutlich höheren Preisen an.