World Cup of Darts: Deutschland mit Clemens und Schindler von Wales um Price vorgeführt

Gabriel Clemens und Martin Schindler scheitern beim World Cup of Darts an einem walisischen Duo. Schindler kassiert gegen Price eine Klatsche. Der Ex-Weltmeister brilliert.

Die deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens und Martin Schindler sind beim World Cup of Darts in Frankfurt/Main im Viertelfinale erwartungsgemäß ausgeschieden.

Vor allem Schindler bekam vor heimischer Kulisse von Price eine brutale Lehrstunde erteilt. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

In Windeseile lag der „Iceman“ mit 2:0 in Führung. Im 3. Leg sah es kurz so aus, als ob Schindler zurückschlagen könnte, ehe Price eiskalt die 170 auscheckte.