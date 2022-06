Matchbälle vergeben: Pütz verpasst Heimsieg in Halle

Tim Pütz verpasst seinen Heimsieg in Halle knapp © AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Der Davis-Cup-Spieler aus Frankfurt/Main verlor das Finale beim Rasenturnier in Halle/Westfalen an der Seite seines Partners Michael Venus (Neuseeland) in drei Sätzen. Das Duo vergab beim 4:6, 7:6 (7:5), 12:14 gegen die topgesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) zwei Matchbälle im Tiebreak des dritten Satzes.