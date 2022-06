Special Olympics in Berlin „mehr als eine Generalprobe“

Die Organisatoren der Nationalen Special Olympics in Berlin sehen in diesem Event mehr als einen Testlauf für die World Games im kommenden Jahr.

"Viele nennen sie eine Generalprobe für die Weltspiele, und das sind sie ja auch. Aber Generalprobe ist einfach viel zu klein. Die Nationalen Spiele sind schon ein eigenes Großereignis", sagte Carsten Kranz, Veranstaltungsleiter der Nationalen Spiele und COO im Organisationskomitee Special Olympics World Games. Die World Games finden 2023 ebenfalls in Berlin und damit zum ersten Mal in der Geschichte in Deutschland statt.

Bis kommenden Freitag messen sich in der Hauptstadt 4000 Athletinnen und Athleten in 20 Sportarten. Die Eröffnungsfeier steigt am Sonntagabend (19.30 Uhr) in der Alten Försterei.