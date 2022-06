Angekündigte Dopingtests? Tennis-Weltverband in der Kritik

Tennis-Weltverband ITF steht in der Kritik © FIRO/FIRO/SID

Der Tennis-Weltverband ITF steht wegen seiner angeblich laschen Anti-Doping-Politik erneut in der Kritik. Nach einem Bericht der englischen Zeitung Mail on Sunday habe die ITF Spielerinnen und Spieler vor mehreren großen Turnieren vor Blutdopingtests gewarnt.

Die Profis sollten über ein Online-Portal Zeitfenster für die Blutproben für den biologischen Athletenpass (APB) angeben - mit bis zu vier Tagen Vorlauf. Laut Mail on Sunday betraf dies die French Open 2019, die US Open 2021 und das Turnier in Miami 2022.