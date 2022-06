FC Schalke vor Stürmer-Transfer: Sebastian Polter soll vom VfL Bochum kommen

Der Stürmer kommt nach Informationen von SPORT1 für eine Ablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen vom VfL Bochum zu den Königsblauen. Die Bild -Zeitung hatte zuerst von dem bevorstehenden Deal berichtet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke soll Polter einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Der Medizincheck wird in Kürze erfolgen, am Montag soll dann die offizielle Verkündung folgen. Der 31-Jährige kam erst vor einem Jahr von Fortuna Sittard zum VfL, sein Vertrag dort war bis 2023 datiert.

Schalke-Trainer Frank Kramer sieht in Polter nicht nur einen Backup sondern vor allem auch eine mögliche Ergänzung zu Schalke-Knipser Simon Terodde. Der neue Coach gilt als Fan der Doppelspitze, gemeinsame Auftritte der beiden Angreifer sind also durchaus möglich.

In der abgelaufenen Saison erzielte Polter für Bochum in 36 Pflichtspielen elf Tore und bereitete drei weitere vor. In der Bundesliga war er unter anderem schon für den VfL Wolfsburg, Union Berlin und den FSV Mainz tätig.