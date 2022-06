Alphonso Davies trifft bei legendärem Spiel mit Ronaldinho, Roberto Carlos, Vinicius und Co.

Roberto Carlos, Cafu, Militao, Arturo Vidal, Rivaldo, Falcao, Nani, Trezeguet, Carlos Valderrama - das waren nur einige der Teamkameraden, mit denen Alphonso Davies am Samstag gemeinsam aufgelaufen ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bei einem Benefizspiel von und mit den brasilianischen Legenden Ronaldinho und Roberto Carlos stand der Linksverteidiger des FC Bayern in der Startelf. Bei dem Benefizkick unter dem Titel „The Beautiful Game by R10 & RC3″ trat der kanadische Nationalspieler für Team Roberto Carlos an.