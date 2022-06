NHL: Philipp Grubauer von Seattle Kraken über seine Anfangsjahre - "Sie nannten mich Nazi"

Tampa Bay will “NHL-Geschichte unseren Stempel aufdrücken”

Philipp Grubauer hat sich seit Jahren als Goalie in der NHL etabliert. 2018 gewann er sogar den Stanley Cup. Nun spricht er über Verunglimpfungen, denen er in den frühen Karrierejahren ausgesetzt war.

Die Seattle Kraken, seit der vergangenen Spielzeit in der NHL und damit das jüngste Team der Liga, engagieren sich stark gegen Rassismus und Diskriminierung. Dabei sprechen Spieler im Format „Hockey is for Everyone“ auch über persönliche Erfahrungen.