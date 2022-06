"Bereit für Runde zwei": Wozniacki erwartet nächstes Kind

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki treibt ihre Familienplanung voran. Zweieinhalb Jahre nach ihrem Karriereende und ein Jahr nach der Geburt von Tochter Olivia verkündete die 31-jährige Dänin ihre zweite Schwangerschaft in den Sozialen Netzwerken.

„Bereit für Runde 2″, schrieb Wozniacki. Auf einem Foto hält sie mit ihrem Ehemann, dem früheren NBA-Basketballer David Lee, Tochter Olivia im Arm und ein Ultraschallbild in der Hand.

Wozniacki hatte in ihrer Karriere 30 Titel gewonnen, darunter 2018 die Australian Open. Nach dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne Anfang 2020 beendete sie ihre Laufbahn und gab im April eine emotionale Abschiedsshow in Kopenhagen mit einem Match gegen ihre gute Freundin Angelique Kerber (Kiel).