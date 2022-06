Europa League: Sperre wegen Eintracht-Partie! Bitteres Nachspiel für West Hams Declan Rice

Triumph von Frankfurt: "Helden, die in 20 Jahren noch gefeiert werden"

Nach der Halbfinalpleite gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League fällt Declan Rice mit üblen Vorwürfen gegen den Schiedsrichter auf. Nun spricht die UEFA eine Strafe aus.

Das Halbfinal-Aus gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League hat für einen Spieler besonders unangenehme Folgen.

Der europäische Fußballverband UEFA hat gegen Declan Rice eine Sperre von zwei Spielen in der kommenden internationalen Spielzeit ausgesprochen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Dementsprechend verpasst der Mittelfeldspieler von West Ham United beide Playoff-Spiele seines Teams in der Europa Conference League. Das Hinspiel findet am 18. August statt, das Rückspiel ist eine Woche später am 25. August angesetzt.