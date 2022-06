NHL, Stanley Cup Finals: Colorado Avalanche mit Sturm feiern Kantersieg gegen Tampy Bay Lightning

Nico Sturm und die Colorado Avalanche machen in den Stanley-Cup-Finals mit einem Kantersieg einen großen Schritt in Richtung Titel. Der Deutsche zeigt eine solide Leistung.

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm und die Colorado Avalanche haben in den Stanley-Cup-Finals mit einem Kantersieg einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht.

In Spiel zwei der Best-Of-Seven-Serie bezwang das NHL-Team aus Denver den Titelverteidiger Tampa Bay Lightning eindrucksvoll mit 7:0 und führt damit 2:0. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Sturm zeigte dabei eine solide Leistung, konnte in knapp elf Minuten Eiszeit aber keine Scorerpunkte sammeln.

Colorado überrollt Tampa Bay Lightning

Drei Tage nach dem 4:3-Erfolg nach Verlängerung im ersten Duell ließen die Avalanche dem Team aus Florida diesmal keine Chance. Bereits in der dritten Minute ging Colorado in Führung, nach dem ersten Drittel stand es 3:0.

„Wir haben uns einfach an unseren Plan gehalten“, analysierte Makar das Schützenfest nüchtern: „Wir haben gut gearbeitet und einfach unser System gespielt.“ (NEWS: Alles zur NHL)

Avalanche fehlen nur noch zwei Siege

Die Avalanche können in Spiel drei in der Nacht auf Dienstag mit einem Auswärtssieg nun einen weiteren großen Schritt in Richtung Titel machen.