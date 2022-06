Leichtathletik: Alica Schmidt über die Schattenseiten ihres Instagram-Ruhms

Im Vorfeld der Finals 2022 in Berlin besucht Rapper Marteria die 400m-Sprinterin Alica Schmidt. Mit ihr spricht er über Social Media und die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

In der Vorbereitung auf dieses Highlight schaute der Rapper Marteria bei ihrem Training im Stadion von Tennis Borussia Berlin vorbei und sprach im Rahmen seiner ARD -Reihe „Marteria X Finals“ über Schmidts Instagram-Karriere und die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

„Mittlerweile fragen mich die Leute, wenn ich angesprochen werde: ‚Hey, bist du nicht Alica, die Sportlerin?‘“, erzählte sie von dem zunehmenden Respekt vor ihren sportlichen Leistungen. Dies sehe sie als Wertschätzung für all die Zeit und Energie, die sie investiere, um ihre Ziele zu erfüllen: „Dieses Jahr ist es die Heim-EM in München und der große Traum ist Olympia 2024.“ (NEWS: Alles zur Leichtahtletik)

Olympia-Nominierung: „Sehr emotional“

In zwei Jahren will sie nun also bei den Olympischen Spielen in Paris einen erneuten Anlauf auf ihr erstes Rennen unter den olympischen Ringen nehmen.