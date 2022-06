Formel 1, Qualifying Kanada: Schumacher grandios! Verstappen auf Pole, Alonso überrascht

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hat im Qualifying zum Großen Preis von Kanada den sechsten Startplatz erobert. Eine bessere Ausgangsposition hatte der 23-Jährige, der nach mehreren Unfällen zuletzt auch von seinem Haas-Teamchef Günther Steiner kritisiert wurde, noch nie in der Rennserie, die sein Vater so lange geprägt hatte.

„Es hat sich von der ersten Runde an mega angefühlt“, sagte Schumacher: „Es macht sehr viel Spaß, den Grip zu suchen und zu finden. Wir waren sehr souverän und wollen morgen in dieser Region bleiben.“

Pole für Verstappen

Der Sieg am Sonntag (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER) dürfte aber nur über Verstappen führen, der auf abtrocknender Strecke allen davonfuhr und zu seiner 15. Pole Position raste. Der Red-Bull-Star verwies die beiden Spanier Fernando Alonso (Alpine) und Carlos Sainz (Ferrari) auf die Plätze, dahinter folgte sein Erzrivale Lewis Hamilton im Mercedes.

„Ich erwarte kein klares Rennen. Aber ich bin superhappy mit der Pole - keine Fehler gemacht, alles richtig entschieden“, sagte Verstappen. Routinier Alonso meinte selbstbewusst: „Ein tolles Gefühl, ein unglaubliches Wochenende. Das Auto war im Nassen mega. Wir werden Max attackieren - in der ersten Kurve schon.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Verstappen steht vor einem Big Point im Titelkampf: Sein WM-Rivale Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) muss wegen eines Motorwechsels vom 19. Platz in den neunten Saisonlauf am Sonntag starten. „Wir müssen einfach unseren Job machen und morgen ein gutes Ergebnis holen“, sagte Leclerc.

Enttäuschung für Vettel

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel konnte im Regen nicht an seine starken Trainingsleistungen anknüpfen , der Aston-Martin-Pilot wird lediglich von Rang 16 starten. „Es ist eine negative Überraschung für uns, wir verstehen es nicht“, sagte der 34-Jährige bei Sky : „Ich denke, wir können ein paar Plätze gutmachen. Es hilft aber nicht, so weit hinten zu stehen.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Nach den ersten drei WM-Läufen hatte Leclerc 46 Punkte Vorsprung auf Verstappen, mittlerweile liegt er 34 Zähler hinter dem Niederländer. Dies hat auch mit Leclercs Motorschäden bei den Rennen in Barcelona und am vergangenen Sonntag in Baku zu tun.