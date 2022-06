Grand Slam: Nach Verletzungsschock - Zverev hofft auf US-Open-Start

Nach den French Open muss Alexander Zverev erstmal seinen Verletzungsschock verarbeiten. Aber er schaut schon wieder nach vorne - und denkt an die US Open.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev glaubt nach seiner schweren Verletzung im Halbfinale der French Open an eine Chance auf einen US-Open-Start.

„Ob es die US Open schon werden, weiß ich nicht, denn ich muss davor ein, zwei Turniere spielen“, sagte der Hamburger der Bild am Sonntag: „Ich habe New York aber noch nicht abgehakt.“ (SERVICE: ATP-Kalender)