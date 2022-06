Leichtathletik: Autodieb gestellt! Olympiasiegerin enthüllt brisante Details - Polizei ungläubig

Wie sich in einem Gespräch mit dem polnischen Fakt herausstellte, bediente sich der 40-jährige Täter einer besonders armseligen Taktik, um Mitleid zu erwecken. Der Mann hätte nämlich geschrien, er sei Ukrainer, als Wlodarczyk ihn stellte - und deswegen um Gnade gefleht. Im Nachhinein stellte es sich heraus, dass der Dieb Georgier war.

Für Wlodarczyk ist nach dem Eingriff der Traum von Teilnahmen an den anstehenden Weltmeisterschaften in Eugene und den Europameisterschaften in München geplatzt, doch ein Karriereende soll für sie dennoch nicht infrage kommen.