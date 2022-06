Martin Hinteregger lockt Mario Götze zu Eintracht Frankfurt - auch Benfica und Inter Miami im Rennen

Die Champions-League-Hymne ertönt und Mario Götze läuft im Trikot von Eintracht Frankfurt auf ... Was noch vor gar nicht langer Zeit wie pure Fiktion erschien, könnte Anfang September Realität werden - dann, wenn die neue Saison in der Königsklasse startet.

Götze? „Vom Spielertyp würde er exzellent zu uns passen“

„Vom Spielertyp würde er exzellent zu uns passen“, sagte der Abwehrchef am Samstag bei Sky . „Genau so einen brauchen wir, genau so einen haben wir letztes Jahr mit Amin Younes verloren. Das ist ein wichtiger Baustein.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Dass Götze nach nur einem Jahr in den Niederlanden schon wieder das Weite suchen könnte, hatte sich bereits im März angedeutet. Erstmal gehe es darum, die Saison „möglichst erfolgreich“ abzuschließen, sagte er in einem Interview mit Sports Illustrated .

Und dann? „Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte“, sagte Götze. Deswegen wolle er in Europa auf dem höchsten Niveau spielen – „vorzugsweise in Italien oder Spanien. Die Premier League mit ihrer extrem ausgeglichenen Liga reizt mich auch.“

Auch Benfica und Inter Miami im Rennen

Bundesliga-Comeback? „Paket muss stimmen“

Götze muss jetzt überlegen, welche Herausforderung er annehmen will. Für eine Rückkehr in die Bundesliga müsse das Paket aus Trainer und Verein stimmen, hatte er im März gesagt. „Dann könnte das passieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage: Ich muss unbedingt in die Bundesliga zurück.“