WM 2022 in Katar: DFB-Team in Top 5 - Argentinien um Messi führt englisches Power-Ranking an

Eine englische Zeitung erstellt ein Powerranking zur WM in Katar. Weltmeister Frankreich sucht man auf den oberen fünf Plätzen vergeblich. Deutschland landet deutlich hinter Argentinien.

In fünf Monaten beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. Die renommierte englische Zeitung Guardian hat die Teilnehmer nach ihrer aktuellen Form in eine Reihenfolge gebracht. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)