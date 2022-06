Tennis, WTA in Berlin: Finale fix! Jabeur folgt Bencic

Beim WTA-Turnier in Berlin erreicht Ons Jabeur das Finale. Sie duelliert sich am Sonntag mit einer Schweizerin.

Ons Jabeur spielt auf der WTA-Tour weiterhin in Gala-Form.

Die tunesische Tennispielerin, 2022 schon Turniersiegerin in Birmingham und Madrid, zog am Samstag auch bei der Rasenkonkurrenz in Berlin ins Finale ein.