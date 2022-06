Formel 1: Hiobsbotschaft für Leclerc! Ferrari-Pilot startet in Kanada von ganz hinten

Nächster Rückschlag für Charles Leclerc: Sein Team tauscht weitere Teile am Motor seines Ferraris. Für die Startaufstellung für das Rennen bedeutet das nichts Gutes.

Nach den ersten drei WM-Läufen hatte Leclerc noch 46 Punkte Vorsprung auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, mittlerweile liegt er 34 Zähler hinter dem Niederländer. Dies liegt nicht zuletzt an seinen Motorschäden bei den Rennen in Barcelona und zuletzt in Baku. (Formel 1: Qualifying zum GP von Kanada ab 22 Uhr im LIVETICKER)