Nationalmannschaft: Gündogan und Raum als Schlüssel? Die taktischen Kniffe von Hansi Flick vor der WM

Die Länderspielphase endet nicht nur mit einem hervorragenden Resultat für die DFB-Auswahl, sondern macht auch Hoffnung auf die WM in Katar. Bundestrainer Flick findet so langsam sein taktisches Rezept.

Mit 1,80 gehört Ilkay Gündogan nun wahrlich nicht zu den Großgewachsenen in der deutschen Nationalmannschaft. Aber in der Partie gegen Italien am Dienstagabend (5:2) wies er Werte auf wie ein Center im Basketball. Denn Gündogan gewann Rebound um Rebound. (REPORT: Die Einzelkritik der DFB-Elf)