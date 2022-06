Bahnrad-DM: 3. Titel für Hinze - Bötticher gewinnt Sprint

Bahnradsportlerin Emma Hinze hat am fünften Tag der deutschen Meisterschaften in Kaarst-Büttgen ihren dritten Sieg gefeiert.

Bahnradsportlerin Emma Hinze hat am fünften Tag der deutschen Meisterschaften in Kaarst-Büttgen ihren dritten Sieg gefeiert. Die Cottbuserin gewann am Samstag das Keirin-Finale vor Teamkollegin und Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich, Bronze ging an Alessa Catriona Pröpster aus der Pfalz. Keirin ist eine aus Japan stammende Bahnrad-Variante.