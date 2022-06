Transfer-Gerücht um Cristiano Ronaldo: Wiedersehen mit José Mourinho?

Cristiano Ronaldo soll bei Manchester United unzufrieden sein - nun gibt es wilde Gerüchte um eine Rückkehr in die Serie A und ein Wiedersehen mit José Mourinho.

Das wäre mal wirklich ein Hammer in diesem an Sensationen schon reichen Transfersommer! (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Laut der italienischen Zeitung La Repubblica fühle sich Cristiano Ronaldo nicht genügend in die Planungen von Erik ten Haag, dem neuen Trainer von Manchester United, eingebunden und könne sich daher einen Abschied von den Red Devils vorstellen.

Ein mögliches Ziel soll AS Rom sein, wo José Mourinho das Kommando an der Seitenlinie hat. Den Portugiesen kennt Ronaldo bereits aus drei gemeinsamen Jahren bei Real Madrid. Ein Triumph in der Copa del Rey und eine Meisterschaft entsprangen dieser Zusammenarbeit.