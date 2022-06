World Cup of Darts: Gabriel Clemens und Martin Schindler ziehen ins Viertelfinale ein - dort geht es gegen Wales

Gabriel Clemens (r.) und Martin Schindler (l.) sorgen für Stimmung in Frankfurt © Kais Bodensieck/PDC Europe

Beim World Cup of Darts in Frankfurt zeigen sich Martin Schindler und Gabriel Clemens erneut von ihrer besten Seite und lassen das Publikum jubeln. Im Viertelfinale geht es nun gegen Wales.

Was für ein Auftritt des deutschen Duos!

Beim World Cup of Darts in der Eissporthalle in Frankfurt lassen Gabriel Clemens und Martin Schindler auch bei ihrem zweiten Auftritt nichts anbrennen und ziehen mit zwei 4:1-Einzelsiegen gegen Dänemark ins Viertelfinale ein. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)