EM 1972 - DFB-Team besiegt Sowjetunion im EM-Finale - als das deutsche Team Geschichte schrieb

Tränen bei Vogts vor dem Anpfiff

Schön: „Berti, du kannst jetzt nicht vor einem Endspiel um die Europameisterschaft mit Tränen in den Augen in der Kabine sitzen. Das ist nicht gerade eine Stimulanz für die anderen!“, gab er dem Mönchengladbacher zu verstehen.

DFB-Team lässt Sowjetunion keine Chance

Es blieben die einzigen Tränen an diesem Tag. Die deutsche Mannschaft, die in Brüssel erstmals Europameister wurde, knüpfte dort an, womit sie Ende April beim historischen 3:1 im Viertelfinale von Wembley, dem ersten Sieg in England, begonnen hatte.