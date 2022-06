Tour de Suisse: Pinot gewinnt 7. Etappe - Higuita in Gelb

Der französische Radprofi Thibaut Pinot hat die siebte Etappe der coronageplagten Tour de Suisse gewonnen. Der 32-Jährige vom Team Groupama-FDJ setzte sich als Ausreißer am harten Schlussanstieg in Malbun durch. Dabei verwies er den Spanier Oscar Rodriguez (Movistar) und den Kasachen Alexej Luzenko (Astana Qazaqstan Team) auf die weiteren Plätze.

Neuer Mann in Gelb ist der 24-jährige Kolumbianer Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) - mit zwei Sekunden Vorsprung auf Geraint Thomas (Großbritannien/Ineos Grenadiers) und 19 Sekunden auf den bisherigen Gesamtführenden Jakob Fuglsang (Dänemark/Israel-Premier Tech). Thomas, Sieger der Tour de France 2018, geht als Favorit auf die Schlussetappe. Am Sonntag wartet auf die Fahrer ein 25,6 km langes Einzelzeitfahren in Vaduz.