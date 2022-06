Tennis, ATP in Halle: Trotz Satzball! Otte verliert nach starker Leistung gegen Medvedev

Otte vergibt Satzball gegen Medveded

Trost für Otte: In der kommenden Woche wird er mindestens als Weltranglisten-38. und damit so hoch wie nie geführt sein. Medvedev trifft im Finale auf den Polen Hubert Hurkacz (Nr. 5) oder Nick Kyrgios aus Australien - Kyrgios könnte im Falle eines Turniersieges noch an Otte vorbeiziehen.

Siebenmal seit der Premiere 1993 ging der Finalsieg in Halle, einem traditionellen Härtetest für das in diesem Jahr am 27. Juni beginnende Wimbledon-Turnier, an einen deutschen Profi. Zuletzt war Florian Mayer 2016 erfolgreich.