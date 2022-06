Tennis, Wimbledon: Aus für Topstar! Osaka sagt Start ab, auch Bouchard verzichtet

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) hat am Samstag ihre Teilnahme am anstehenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 27. Juni) verletzungsbedingt abgesagt.

Auch Bouchard sagt ab

Die 24-jährige Osaka hatte bereits im Vorfeld erwogen, im Rasen-Mekka nicht anzutreten , nachdem die ATP- und die WTA-Tour beschlossen hatten, in Wimbledon keine Ranglistenpunkte zu vergeben - eine Reaktion auf den Ausschluss russischer und belarussischer Sportler durch den All England Club.

Nach einer Schulteroperation kann sie nur einer bestimmten Anzahl an Turnieren mit einem geschützten Ranking dabei sein. Da sie aber in Wimbledon keine Weltranglistenpunkte gewinnen kann, will sie ihr Startrecht nun bei den US Open und den Australian Open wahrnehmen.