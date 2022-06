Bundesliga: Spielergewerkschafts-Chef Ulf Baranowsky spricht über das Wechseltheater um Robert Lewandowski

Der Transferpoker um Robert Lewandowski ist weiter in vollem Gange. Man dürfe den Schwarzen Peter nicht nur dem Spieler zuschieben, findet Ulf Baranowsky.

An Robert Lewandowski scheiden sich derzeit die Geister. Ulf Baranowsky hat den Superstar vom FC Bayern jetzt in Schutz genommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Wir haben ja fast jede Transferperiode diese Situation“, sagte der Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballer (VDV) zur Deutschen Presse-Agentur - und erinnerte an die Situationen um Rafael van der Vaart beim Hamburger SV und Ousmane Dembélé bei Borussia Dortmund.

Der 47-jährige Chef der Spielergewerkschaft bezweifelt, dass im Fall Lewandowski das letzte Wort gesprochen ist: „Es ist ja immer die Frage, was öffentlich diskutiert wird, und was auch den Fakten entspricht. Und was für eine Politik betrieben wird.“