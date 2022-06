La Liga: Real Madrid verleiht Gareth Bale Legenden-Status

Gareth Bale wird bei Real Madrid offiziell in den Kreis der Vereinslegenden aufgenommen.

Real Madrid hat den scheidenden Superstar Gareth Bale in die Liste seiner Vereinslegenden aufgenommen.

Der walisische Nationalspieler wird auf der Website der Königlichen nun als Protagonist „einer der erfolgreichsten Zeiten in der Geschichte unseres Vereins“ geführt. In der langen Liste der einstigen Real-Ikonen findet sich Bale damit im selben Kreis wieder, dem auch Cristiano Ronaldo, David Beckham und so viele andere Superstars angehören.