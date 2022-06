EM-Kader der Frauen fix: Rall, Nüsken, Feldkamp, Tufekovic gestrichen

Maximiliane Rall (Bayern München), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Jana Feldkamp und Torhüterin Martina Tufekovic haben es nicht in den finalen Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die EM in England (6. bis 31. Juli) geschafft.

Chantal Hagel (alle TSG Hoffenheim) nimmt nach der Benennung des Aufgebots von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vorsorglich noch als 24. Spielerin am zweiten Trainingslager in Herzogenaurach ab Dienstag teil.

"Wir haben in den vergangenen Wochen viele Eindrücke gesammelt und uns intensiv im Trainer*innenteam ausgetauscht. Am Ende haben nur Nuancen entschieden, denn die Leistungsdichte in unserem Kader ist sehr hoch", erklärte Voss-Tecklenburg zum Abschluss des ersten Lehrgangs mit dem erweiterten 28er-Aufgebot am Samstag.

Ein Härtetest steht noch bevor

Den letzten Härtetest vor der EM bestreitet der Rekordeuropameister am Freitag (17.00 Uhr) in Erfurt gegen die Schweiz. Der Abflug nach London steht am 3. Juli an. Bei der Endrunde trifft das DFB-Team in Gruppe B auf den EM-Zweiten Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli). -