WWE-Ringrichter Dave Hebner ist tot - er leitete legendäre Duelle mit Hulk Hogan und Co.

Dave Hebner, Unparteiischer in diversen WWE-Klassikern mit Hulk Hogan und Co., ist nach einem jahrelangen Kampf gegen eine schwere Krankheit verstorben.

Einer der berühmtesten Ringrichter aus der ersten Boom-Ära von WWE ist tot: Dave Hebner ist im Alter von 73 Jahren verstorben, wie sein Neffe Brian via Social Media mitteilte.

Hebner - Zwillingsbruder des noch bekannteren Earl Hebner - hatte an Parkinson gelitten und war zuletzt in sichtbar schlechtem gesundheitlichen Zustand ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE ).

Legendäre Story mit Hulk Hogan und Zwillingsbruder Earl

Der aus Richmond in Virginia stammende Dave Hebner war seit Ende der Siebziger im Wrestling aktiv, in der früheren WWF leitete er diverse legendäre Matches, etwa den Klassiker zwischen „Macho Man“ Randy Savage und Ricky Steamboat bei WrestleMania III im Jahr 1987 oder den Mania-Hauptkampf zwischen Savage und Hulk Hogan zwei Jahre später.

Hebner stand auch im Mittelpunkt einer denkwürdigen Story, die die Fehde zwischen Hogan und dem großen Rivalen André the Giant vorantrieb: Dave war als Ringrichter eines Titelkampfs der beiden bei der Show „The Main Event“ im Februar 1988 angekündigt, stattdessen aber zeigte sich, dass stattdessen Zwillingsbruder Earl im Ring war und Hogan am Ende um den Sieg betrog. (André the Giant: Die Tragödie des sanften WWE-Riesen)