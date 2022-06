Verbände ziehen nach Wahl des FIS-Präsidenten vor den CAS

FIS tief gespalten

Der 60 Jahre alte Eliasch, milliardenschwerer Eigentümer des Ski-Herstellers Head, war mit 70 Ja-Stimmen für vier weitere Jahre in seinem Amt bestätigt worden - ein miserables, aber auch nicht unerwartetes Ergebnis. Die von Eliasch zunächst geplante Wahl per Handzeichen hatten die Verbände noch abwenden können.

Eliasch will die FIS reformieren, sein Vorgehen dabei hat heftige Kritik ausgelöst. Unter anderem strebt er eine Zentralvermarktung an. Allerdings liegen die Rechte für Weltcup-Wettbewerbe in der Regel bei den nationalen Verbänden, die sie zum Teil an Makler abtreten, um sichere Einnahmen zu generieren. Der DSV etwa hat seine TV-Rechte an die Agentur Infront weitergegeben.