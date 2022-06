Guido Burgstaller wechselt zu Rapid Wien

Guido Burgstaller verlässt den FC St. Pauli und wechselt zu Rapid Wien in die österreichische Bundesliga.

Guido Burgstaller verlässt den FC St. Pauli und wechselt zu Rapid Wien in die österreichische Bundesliga. Das gab der Kiezklub am Samstag bekannt. Über die Wechselmodalitäten machten die Hamburger keine Angaben. In Wien unterschrieb Burgstaller bis 2024.