MMA-Kämpfer Arda Adas: Ein Berliner Beamter räumt mit Käfigkampf-Klischees auf

Arda Adas will bei NFC 9 Leichtgewichts-Champion werden © Fighting.de/Foto Seven Sport

Der MMA-Kämpfer aus Berlin steht am späten Samstagabend im Hauptkampf von NFC 9, im Duell mit Aleksandr Vertko aus Russland steht der Leichtgewichts-Titel auf dem Spiel, der Sieger darf sich als bester in Deutschland antretender Fighter seiner Gewichtsklasse fühlen.

Arda Adas: „Möchte zeigen, dass MMA-Kämpfer smarte Leute sind“

Adas selbst läuft den Klischees, mit denen er hadert, in vielerlei Hinsicht zuwider. Der junge Vater einer kleinen Tochter ist Beamter in der Berliner Bezirksverwaltung, hat dort Reisepässe und Ausweise ausgestellt - aktuell lässt er den Dienst ruhen, um als MMA-Kämpfer voranzukommen. Von einem trashtalkenden Badboy wie Conor McGregor und andere bei der UFC hat er nichts, Adas redet ruhig, reflektiert und analytisch, aufs Sportliche fokussiert.

Kein Lautsprecher - in seiner Branche ein zweischneidiges Schwert

Adas weiß selbst, dass seine Art in seiner Branche ein zweischneidiges Schwert ist. „Im Verhältnis zu dem, was ich schon gemacht habe, komme ich in Sachen Popularität etwas kurz“, sagt er: „Das wird mit meiner eher introvertierten Persönlichkeit zu tun haben. Da kommen andere sicher besser rüber.“

Auch innerhalb der Szene würde der im Berliner Spitfire Gym trainierende Adas mehr auffallen, wäre er lauter, frecher, aktiver bei Instagram und Co. - man sieht es auch in Deutschland etwa an dem in der Hinsicht sehr gewitzten Islam Dulatov, der beim letzten NFC-Event die Aufmerksamkeit auf sich zog.