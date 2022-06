Transfer-News: Wechselt City-Neuzugang Erling Haaland 2024 doch zu Real Madrid?

Real Madrid bekommt in diesem Sommer weder Kylian Mbappé noch Erling Haaland. Die Königlichen verfolgen bei dem scheidenden BVB-Star aber offenbar schon einen anderen Plan.

Vor nicht allzu langer Zeit galt es als möglich, dass Real Madrid in diesem Sommer zwei Weltstars holt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Denn wie die As in Spanien berichtet, hat Real Haaland weiter auf dem Zettel. So sollen es sich die Madrilenen vorstellen können, den Norweger 2024 zu holen, wenn eine bestimmte Ausstiegsklausel greife. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)