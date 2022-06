Tennis-Star Dominic Thiem: Polizei-Einsatz wegen Porno-Verdacht

Wie Thiem bestätigt hat, gab es am Donnerstag einen Polizeieinsatz im Tennisclub seines Vaters im niederösterreichischen Traiskirchen: Anwohner hörten die Trainingsgeräusche von Thiem und vermuteten nicht jugendfreie Aktivitäten an Fronleichnam.

Dominic Thiem: „Sie glaubten, wir drehen einen Porno“

Was wohl zur Irritation beigetragen hätte: „Ich habe oberkörperfrei trainiert, alle haben meinen Körper so gut gefunden, dass sie geglaubt haben, wir drehen einen Porno da.“

Thiem, bei den French Open in Runde 1 sang- und klanglos ausgeschieden, kämpft seit längerem mit den Folgen einer langwierigen Handverletzung und ist in der Weltrangliste auf Platz 352 abgestürzt. Zuletzt sagte er seine Teilnahme in Wimbledon ab und will sich stattdessen darauf konzentrieren, bei Turnieren auf seinem bevorzugten Belag Sand wieder in Form zu kommen.