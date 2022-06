Formel 1 an neuem Standort? Monaco droht folgenschweres Beben

Formel 1 in Las Vegas: "So grotesk wie Fußball-WM in Katar"

Der Rennkalender könnte in der nächsten Formel-1-Saison ordentlich durcheinander gewirbelt sein. Dabei könnte es in Frankreich laut Formel-1-Boss Stefano Domenicali zu einer spektakulären Wende kommen.

„Es gibt ein unglaublich tolles Projekt mit Nizza, das einen Grand Prix will. Es ist großartig, weil es beweist, dass andere Orte in Frankreich an der F1 interessiert sind“, erklärt Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem Interview mit der französischen Zeitung L‘Equipe (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).