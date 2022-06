Uli Hoeneß kontert Hans-Joachim Watzke: "Sie hoffen seit zehn Jahren"

Was nach Hoeneß' letztem Transfer-Orakel alles passierte

Zur Erinnerung: Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund hatte mit Blick auf die anhaltende Bundesliga-Dominanz der Münchner vor rund einem Monat gesagt: „Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hoeneß' Reaktion im Gespräch mit NOZ : „Das hoffen sie seit zehn Jahren. Warum soll es im elften passieren?“ Die Bayern sind seit einem Jahrzehnt Dauermeister. Meist holten sie die Schale mit klarem Vorsprung. Am deutlichsten verlief das Rennen um Platz eins 2012/13, als die Münchner der Konkurrenz um 25 Punkte enteilte.

Hoeneß sieht keinen Grund für Ende der Bayern-Dominanz

Aber selbst in der abgelaufenen Saison waren es acht Punkte - obwohl die Bayern durchaus ihre Schwächephasen hatten. Hoeneß selbstbewusster Ausblick auf die Zukunft kommt also zumindest nicht unerwartet. Der langjährige Präsident des FC Bayern äußert sich so auch nicht zum ersten Mal.