Marco Sturm Cheftrainer bei NHL-Farmteam

„Marco hat in den vergangenen Jahren eine bedeutende Rolle im Trainerteam gespielt, das ein erfolgreiches System für die Mannschaft entwickelt hat. Für ihn ist es jetzt eine gute Gelegenheit“, sagte der General Manager der Kings, Rob Blake.

Die Kings hatten in der abgelaufenen Saison erstmals seit der Saison 2017/18 wieder die Playoffs erreicht. Dort waren sie in der ersten Runde mit 3:4 an den Edmonton Oilers um den deutschen Stürmerstar Leon Draisaitl gescheitert.