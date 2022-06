WWE-Boss Vince McMahon mit vielsagendem TV-Auftritt nach Sex-Skandal

Vince McMahon wandte sich bei SmackDown an die WWE-Fans © WWE

Vince McMahon wendet sich nach dem Sex- und Schweigegeldskandal bei SmackDown an sein Publikum - ohne viele Worte, aber selbstbewusst wie immer.

McMahon, der seinen Chefposten im Unternehmen vorübergehend an Tochter Stephanie abgegeben hat, machte in einer kurzen Ansprache ans Publikum nicht den Eindruck, dass er sein Wrestling-Imperium abgeschrieben hat - im Gegenteil.

Vince McMahon bei SmackDown selbstbewusst wie immer

McMahon kam wie gewohnt mit seiner altbekannten Einzugsmusik zum Ring - dem im aktuellen Kontext extra doppeldeutigen Song „No Chance in Hell“ -, er wurde wie immer angekündigt als „Mr. McMahon“ und stolzierte mit dem üblichen, inzwischen auch von UFC-Superstar Conor McGregor kopierten „Power Walk“ zum Ring.

McMahon dankte zunächst den Fans, es sei „wie immer ein Privileg vor dem WWE-Universum stehen zu dürfen, speziell hier und heute in Minnesota“. Er verwies dann in vieldeutiger Manier auf das Firmenmotto „Then. Now. Forever. Together.“ (Damals. Heute. Für Immer. Zusammen.) - und erklärte, dass ihm das „zusammen“ besonders wichtig sei.