Mit Bruce Willis an der Theke: Wucherer verlor "kläglich"

Der frühere deutsche Basketball-Nationalspieler Denis Wucherer denkt gerne an ein zufälliges Treffen mit Hollywoodstar Bruce Willis in Mailand zurück. "Während der Fashion Week war Bruce in der Stadt und im selben Club. Er hat alle Drinks bestellt, gefeiert und wir haben versucht, mitzuhalten. In meinem Fall war das ein Fehler", sagte Wucherer SPOX: "Ich konnte da nicht mithalten und habe kläglich verloren."