WWE SmackDown: Brock Lesnar zurück! Neues Kapitel in Saga mit Roman Reigns WWE: Lesnar-Reigns-Saga geht weiter

Brock Lesnar (l.) fordert Roman Reigns beim WWE SummerSlam 2022 heraus © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown kehrt Brock Lesnar zurück - und knüpft an seine ewige Geschichte mit Champion Roman Reigns an.

Die Saga um die beiden bestbezahlten Stars von WWE geht weiter!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown feierte Brock Lesnar seinen ersten Auftritt seit seiner WrestleMania-Niederlage gegen Roman Reigns - und knüpfte an seine jahrelange Rivalität mit dem nun als Doppelchampion regierenden „Head of the Table“ an. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Brock Lesnar fordert Roman Reigns beim WWE SummerSlam

Das nächste große Match der beiden - für WWE willkommener neuer Gesprächsstoff nach dem Teil-Rückzug von Boss Vince McMahon nach dessen Sex- und Schweigegeld-Skandal - steigt beim SummerSlam am 30. Juli im Nissan Stadium in Nashville und wird ein Last Man Standing Match.

Vor Lesnars Auftritt am Ende der Show - die McMahon selbst mit einer kurzen Begrüßung der Fans eröffente - gewann Reigns das länger aufgebaute Match gegen den wie Lesnar früher bei der UFC aktiven Riddle und blieb damit „Undisputed WWE Universal Champion“. Gemäß der verabredeten Matchklausel darf Riddle Reigns nun nicht mehr herausfordern.

Das „Beast Incarnate“ störte dann Reigns‘ Siegesfeier, trat ihm gegenüber, deutete an, ihm als fairer Verlierer des großen WrestleMania-Showdowns die Hand zu schütteln - stattdessen griff er sich Reigns und verpasste ihm sein Spezialmanöver F5.

Die Regeln des nun verkündeten Rückmatches besagen, dass Gewinner derjenige ist, der seinem Gegner auf welche Art auch immer einen klassischen K.o. verpasst, bei dem der Ringrichter den Verlierer bis 10 auszählt.

Eigentlich soll Randy Orton vorgesehen gewesen sein

Hinter Lesnars Auftritt scheint eine Planänderung zu stecken, denn eigentlich war laut übereinstimmenden Medienberichten Riddles Partner Randy Orton als SummerSlam-Gegner Reigns‘ vorgesehen. Dass nun Lesnar auftauchte, wirkte wie eine Bestätigung der Meldung, dass Orton sich ernsthaft verletzt hat und womöglich bis zum Jahresende ausfällt.

Neuigkeiten gab es bei SmackDown auch in Bezug auf die nächste Großveranstaltung Money in the Bank am 2. Juli, bei der der nun wegen seines neuen Vertrags seltener aktive Reigns und wohl auch Lesnar nicht dabei sein werden.

Als neue Teilnehmer des Money-in-the-Bank-Matches der Männer wurden sowohl Drew McIntyre als auch dessen alter Rivale Sheamus benannt.

Bei den Frauen qualifizierte sich Raquel Rodriguez mit einem Sieg über Shayna Baszler.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 17. Juni 2022:

Last Laugh Match: Madcap Moss besiegt Happy Corbin

The New Day besiegen Jinder Mahal & Shanky

Money in the Bank Qualifying Match: Raquel Rodriguez besiegt Shayna Baszler