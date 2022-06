Formel 1, Montreal: Qualifying mit Verstappen, Hamilton, Schumacher LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach zwei Jahren ist die Formel 1 wieder zurück in Kanada. Allerdings scheint Montreals Wetter nicht in Feierlaune zu sein. Das Qualifying könnte zur Regenlotterie werden.

Wegen Corona fiel Montreal zwei Jahre in Folge kurzfristig aus dem Rennkalender, in diesem Jahr ist die Königsklasse des Motorsports endlich wieder da.

Der besondere Reiz des Circuit Gilles-Villeneuve liegt in der „Wall of Champions“ begründet. Diese befindet sich am Ende der letzten Schikane vor Start und Ziel. Beim Rennen 1999 krachten mit Michael Schumacher, Damon Hill und Jacques Villeneuve gleich drei Formel-1-Weltmeister in die Wand.