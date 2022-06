FC Bayern: Chapeau, Hasan Salihamidzic! Mané-Wechsel fix - Kommentar von SPORT1-Chefreporter Kerry Hau

Salihamidzic führte viele geheime Gespräche

Ein echter Coup, den eine Bayern-Delegation um Salihamidzic am Freitag in Liverpool perfekt machte: Die Reds stimmten einer Ablöse von 32 Millionen Euro plus neun weiteren an möglichen Bonuszahlungen zu. So viel kostete Mané auch 2016 bei seinem Wechsel von Southampton nach Liverpool. Ein fairer Preis für einen in diesem Zeitraum besser, aber auch älter gewordenen Spieler bei einer Rest-Vertragslaufzeit von einem Jahr.