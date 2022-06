FC Bayern München: Sadio Mané nicht in den Top 10! Die Rekordeinkäufe mit Hernández, Götze und Sané

Die Verantwortlichen des FC Bayern München haben ihr Transferziel Nummer eins an die Isar geholt. Aber wo reiht sich Sadio Mané in der Liste der Rekordeinkäufe beim deutschen Rekordmeister ein?

Mit dem Wechsel von Sadio Mané ist dem deutschen Rekordmeister ein Transfercoup der ganz besonderen Sorte gelungen. Nicht nur, dass der 30 Jahre alte Senegalese im besten Fußballeralter vom FC Liverpool in die Bundesliga wechselt, er kommt auch noch für vergleichsweise kleines Geld, wenn man sich den Finanzwahnsinn der vergangenen Monate anschaut. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Entwicklung auf die Spitze getrieben haben, dürfte die Personalie Kylian Mbappé . Allein an Handgeld soll der Franzose 300 Millionen Euro für seine Unterschrift unter dem Dreijahresvertrag bei Paris Saint-Germain erhalten haben. (KOMMENTAR: Das übersteigt die Grenzen)

Teuerster Transfer der Welt ist weiter Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG wechselte. Diesem Ablösewahnsinn haben sich die Bayern bisher zumeist entziehen können. Allerdings waren auch die Münchner in der Vergangenheit bereit, für gutes Personal auch ordentlich zu bezahlen. Teuerster Transfer der Münchner bisher war Lucas Hernández, der 2019 für 80 Millionen Euro kam.

Bayern München investiert in den neuen Kader

Rein von der Summe verpasst Mané knapp die Top 10 der teuersten Neuzugänge in der FCB-Geschichte. Aber in einer Rubrik ist er unangefochten die Nummer eins. Nie zuvor haben die Münchner für einen Spieler, der 30 Jahre oder älter ist, auch nur annähernd so viel Geld bezahlt.